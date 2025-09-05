Qualificazioni Mondiale 2026, Italia-Estonia: Mancini parte dalla panchina (FOTO)

Alle ore 20:45 va in scena al Gewiss Stadium di Bergamo la partita tra Italia ed Estonia, valida per la quinta giornata delle qualificazioni al Mondiale del 2026. Gli Azzurri si trovano al terzo posto in classifica nel Gruppo E con 3 punti in due partite e la vetta dista 9 lunghezze (Norvegia a punteggio pieno dopo 4 gare), mentre l’Estonia ha raccolto 3 punti in 4 match.

Gennaro Gattuso, all’esordio da commissario tecnico della Nazionale, ha deciso di non puntare (almeno inizialmente) su Gianluca Mancini: il difensore della Roma, unico giallorosso convocato, parte infatti dalla panchina. Al centro del reparto arretrato spazio alla coppia Bastoni-Calafiori.

Ecco la formazione ufficiale scelta da Gattuso: Donnarumma; Di Lorenzo, Calafiori, Bastoni, Dimarco; Barella, Tonali; Politano, Kean, Zaccagni; Retegui.