Prosegue a punteggio pieno l'avventura di Neil El Aynaoui con la nazionale del Marocco. Il neo-acquisto della Roma è stato schierato nuovamente titolare dal ct Regragui nella sfida di qualificazione ai Mondiali vinta per 2-0 in casa dello Zambia, restando in campo per tutti i 90 minuti. Si tratta della seconda presenza consecutiva da titolare per il centrocampista, che aveva già disputato l'intera partita anche nel netto 5-0 inflitto al Niger pochi giorni fa. Dopo questo felice esordio con la sua nazionale, il centrocampista tornerà a Trigoria per mettersi a disposizione di mister Gasperini.
Marocco, El Aynaoui ancora titolare: 90' in campo e vittoria per 2-0 contro lo Zambia
08/09/2025 alle 17:19.