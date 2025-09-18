Italia Under 20: Cama convocato per il Mondiale (COMUNICATO)

Dal 27 settembre al 20 ottobre andrà in scena in Cile il Mondiale Under 20 e tra le nazionali protagoniste c'è anche l'Italia del commissario tecnico Carmine Nunziata. Gli Azzurrini sono stati inseriti nel Gruppo D insieme ad Argentina, Australia e Cuba e alla spedizione prenderanno parte 21 calciatori: nell'elenco figura anche il romanista Cristian Cama, oltre a Mattia Mannini (esterno di proprietà della Roma e attualmente in prestito alla Juve Stabia).

L'ELENCO DEI CONVOCATI

Portieri: Alessandro Nunziante (Udinese), Jacopo Seghetti (Livorno), Lapo Siviero (Torino);

Difensori: Wisdom Amey (Pianese), Cristian Cama (Roma), Christian Corradi (Trento), Emanuel Benjamín de Santana Balbinot (Real Madrid), Fellipe Jack Ozilio Moreira Pacheco (Spezia), Javison Osarumwense Idele (Atalanta), Andrea Natali (AZ Alkmaar);

Centrocampisti: Alessandro Berretta (Giana Erminio), Mattia Mannini (Juve Stabia), Lorenzo Riccio (Atalanta), Emanuele Sala (Milan), Jacopo Sardo (Monza);

Attaccanti: Jamal Iddrissou (Inter), Ismael Konate (Empoli), Mattia Liberali (Catanzaro), Mattia Mosconi (Inter), Alvin Obinna Okoro (Juventus), Marco Romano (Genoa).

(figc.it)

