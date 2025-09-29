Italia U20, Mannini e Cama protagonisti nella vittoria contro l'Australia. La Roma sui social: "Complimenti ragazzi" (FOTO)

Esordio vincente per l'Italia Under 20 di Mannini e Cama al Mondiale in Cile. Gli azzurrini hanno vinto 1-0 proprio grazie al rigore segnato dal centrocampista giallorosso. Cama, invece, è stato premiato come miglior giocatore del match fra i ragazzi di Nunziata. La Roma ha "festeggiato" i suoi due talenti con un post su X: "Complimenti, ragazzi".

Esordio vincente per l'Italia Under 20 al Mondiale in Cile contro l'Australia ?? Gli azzurri di Nunziata hanno vinto 1-0 con rigore decisivo trasformato da Mannini. E Cama è stato premiato come miglior giocatore del match ? Complimenti, ragazzi ?❤️#ASRoma pic.twitter.com/LsXsvREC9H — AS Roma (@OfficialASRoma) September 29, 2025