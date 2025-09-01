Italia, Gattuso: "Cristante fa parte del nostro progetto"

Rino Gattuso, commissario tecnico della Nazionale italiana, ha parlato in conferenza stampa per commentare le convocazioni in vista dei prossimi due match degli Azzurri. Non c'è Cristante, ma il c.t. ne ha parlato:

"Non è stato difficile fare la lista dei convocati... Abbiamo lasciato a casa Buongiorno, Ricci, Cristante ma loro fanno parte del nostro progetto. Dopo i moduli ci sono i riferimenti, si scelgono i calciatori funzionali a ciò che vogliamo fare. Si parla sempre di tattica ma oggi è difficile giocare in Serie A, si gioca sempre uomo contro uomo".