Israele-Italia: Mancini titolare (FOTO)

Dopo la vittoria con l'Estonia, l'Italia affronta Israele a Debrecen alle 20.45 nel percorso di qualificazione ai prossimi Mondiali. Per l'occasione il ct Gattuso opta per qualche cambio e inserisce in formazione anche il giallorosso Gianluca Mancini al centro della difesa. Questa la formazione scelta: Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Dimarco; Barella, Locatelli, Tonali; Politano, Retegui, Kean.
Gli 1️⃣1️⃣ #Azzurri scelti dal Ct Gennaro Gattuso!
?? Israele ? Italia ??
⏱️ Ore 20.45
? Nagyerdei Stadion - Debrecen
? #RaiUno #IsraeleItalia#Nazionale #VivoAzzurro pic.twitter.com/uABSHPmsXb
— Nazionale Italiana ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@Azzurri) September 8, 2025