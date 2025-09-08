Israele-Italia: Mancini titolare (FOTO)

08/09/2025 alle 19:38.
Dopo la vittoria con l'Estonia, l'Italia affronta Israele a Debrecen alle 20.45 nel percorso di qualificazione ai prossimi Mondiali. Per l'occasione il ct Gattuso opta per qualche cambio e inserisce in formazione anche il giallorosso Gianluca Mancini al centro della difesa. Questa la formazione scelta: Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Dimarco; Barella, Locatelli, Tonali; Politano, Retegui, Kean.