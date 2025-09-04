Irlanda, O'Shea: "Feeling immediato tra Ferguson, Gasperini e la Roma"

L'ex capitano e ora vice allenatore della nazionale irlandese, John O’Shea, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida valida per le qualificazioni ai Mondiali contro l'Ungheria in programma sabato. L'ex Manchester United ha parlato anche di Evan Ferguson, elogiando l'impatto che ha avuto in queste prime settimane agli ordini di Gasperini. Ecco di seguito le sue parole.

"Sembra che ci sia una scintilla tra Evan, Gasperini e la Roma. Sembra essere un mix perfetto. Dopo una breve chiacchierata con lui, abbiamo parlato del lavoro di preparazione atletica che le squadre italiane svolgono in pre-campionato. Continuo a chiamare Evan un ragazzino, ma quando l’ho visto l’altro giorno, ho capito che ha fatto anche una buona pre-stagione. Sembra davvero in ottima forma; lui voleva andare in Italia per affrontare una nuova sfida e per giocare in Serie A".

E ancora: "La Roma è una grande squadra europea, una squadra enorme in Italia. Non sorprende che abbia dimostrato la maturità necessaria per entrare in squadra e giocare a quel livello, mostrando ciò che sa fare. La speranza è che mantenga questa costanza, perché in quel caso noi come Irlanda potremo trarne un enorme vantaggio".