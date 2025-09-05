Irlanda, il ct Hallgrimsson: "Ferguson ha vissuto un periodo complicato, ma in Italia farà bene. La Serie A lo sta facendo crescere" (VIDEO)

Domani l'Irlanda di Evan Ferguson disputerà la sua prima partita del Gruppo F, valida per la qualificazione al prossimo Mondiale, contro l'Ungheria. In conferenza stampa, il ct Heimir Hallgrimsson ha espresso un commento anche sull'attaccante in forza alla Roma. Ecco le sue parole.

"Il calcio italiano è diverso, gli spazi sono più stretti, c’è meno tempo per pensare. Ferguson ha molta fisicità, ma in Serie A i difensori non ti lasciano respirare. Questo lo sta facendo crescere. Sta cambiando. È molto più sveglio, più rapido nei movimenti, sembra anche più snello. Si allena due volte al giorno, è una novità per lui e lo sta influenzando positivamente. È più in forma, e soprattutto mi sembra felice. Si diverte, si sente in fiducia e apprezza il minutaggio che sta ricevendo. Lo seguo da un anno, ha vissuto un periodo complicato, ma so che farà bene in Italia".