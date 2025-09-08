Francia, Koné: "La Roma è una delle poche squadre che ha dimostrato fiducia in me, sono contento di giocare qui"

Manuel Koné, centrocampista della Roma e della nazionale francese, ieri ha parlato in conferenza stampa e ha speso parole al miele per il club giallorosso. Ecco le parole del francese:

"Alla Roma va tutto bene. Sono molto contento di giocare per questo club, perché è una squadra che ha dimostrato molta fiducia in me. Non ho paura di dirlo: è una delle poche squadre che ha davvero dimostrato fiducia in me durante il mercato, mi ha acquistato un anno fa e io ho restituito quella fiducia con le mie prestazioni battendomi per loro. Quindi sono molto contento, diciamo che è stata una stagione impegnativa, quella scorsa. Abbiamo perso la Champions League, ma siamo in Europa League e quest'anno abbiamo un nuovo allenatore. Spero che faremo ancora meglio con un tecnico molto esperto, sperando che ci porti al massimo livello e che mi aiuti anche a progredire perché è un anno importante. E questo è tutto".