Francia-Islanda: Koné dall'inizio (FOTO)

Secondo impegno anche per la Francia di Manu Koné durante la sosta per le Nazionali. La formazione di Deschamps affronta l'Islanda al Parco dei Principi nella gara valida per le qualificazioni ai prossimi Mondiali. Anche oggi, come nella scorsa partita, il ct francese sceglie il centrocampista giallorosso dall'inizio.
Le ?? aligné pour affronter l'Islande ?????
Coup d'envoi à 20h45 sur @TF1 ? #FiersdetreBleus l #FRAISL pic.twitter.com/uo7GZq9tMC
— Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) September 9, 2025