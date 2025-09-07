Brasile, Wesley: "Il ko con l'Argentina? Quella sera sembravano tutti Messi" (VIDEO)

TNT SPORTS - Impegnato con la sua Nazionale durante la sosta del campionato, Wesley ha parlato dal ritiro del Brasile di vari temi: dalla prima convocazione fino alla sconfitta per 4-1 con l'Argentina dello scorso marzo. "È stata un'esperienza per imparare. Credo che tutti giochino per vincere. Conosciamo la qualità della squadra argentina. Siamo andati lì per giocare, ci abbiamo provato e ci siamo impegnati. Era una notte in cui tutti sembravano Messi. Non c'era niente da fare, tutto qui. Grazie a Dio ci siamo già qualificati per la Coppa del Mondo. Il mondo non è finito perché abbiamo perso", le parole del laterale giallorosso.

