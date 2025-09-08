Brasile, gaffe per Wesley: arriva tardi in campo e viene accolto tra i sorrisi di Ancelotti e compagni (VIDEO)

Siparietto nel ritiro della nazionale brasiliana che vede protagonista il terzino della Roma, Wesley. Come documentato dall'emittente brasiliana di TNT Sports, il giocatore giallorosso è arrivato in ritardo sul campo di allenamento, saltando l'inizio della fase di riscaldamento con il resto del gruppo. Wesley si trovava regolarmente con i compagni in palestra, ma ha perso il momento di spostarsi sul terreno di gioco.
Al suo arrivo in campo, Wesley è stato accolto in maniera ironica dal gruppo. Sia i compagni di squadra che il commissario tecnico Carlo Ancelotti, infatti, lo hanno accolto tra i sorrisi, scherzando sulla gaffe del giocatore.
O WESLEY CHEGOU ATRASADO NO TREINO E RECEBEU APLAUSO ATÉ DO ANCELOTTI! ???
O lateral estava junto com o grupo na academia, mas perdeu o bonde e chegou um pouco depois do aquecimento começar e foi aplaudido pelos companheiros e pelo treinador da #SeleçãoBrasileira!… pic.twitter.com/O5gyzTN5bY
— TNT Sports BR (@TNTSportsBR) September 8, 2025