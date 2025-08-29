Ziolkowski, ora è ufficiale: arriva la convocazione con la Polonia

Poco dopo la firma con la Roma, arriva anche l'ufficialità della convocazione in nazionale per Jan Ziolkowski. Il nuovo difensore giallorosso è stato inserito dal commissario tecnico della Polonia nella lista dei giocatori che prenderanno parte al ritiro di settembre.

La chiamata della federazione polacca, ufficializzata tramite i propri canali social, conferma quanto anticipato nelle scorse ore: il giocatore farà subito ritorno in patria per aggregarsi al gruppo della nazionale in vista delle sfide contro Olanda e Finlandia.

Nella lista dei convocati figura anche l'ex romanista Nicola Zalewski, ora all'Atalanta. L'esordio di Ziolkowski con la maglia della Roma è quindi rimandato a dopo la sosta.

? POWOŁANIA

Selekcjoner reprezentacji Polski Jan Urban ogłosił listę zawodników powołanych na wrześniowe zgrupowanie oraz mecze z Holandią i Finlandią. ?? pic.twitter.com/blvOPazlFK — Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) August 29, 2025