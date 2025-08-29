Nazionale Under 21, Pisilli tra i convocati di Baldini per le qualificazioni a Euro 2027

Arrivano le prime convocazioni per il nuovo biennio della Nazionale Under 21 e c'è anche un pezzo di Roma. Il nuovo Commissario Tecnico Silvio Baldini ha infatti inserito il centrocampista giallorosso Niccolò Pisilli nella lista dei 25 calciatori chiamati per le prime due gare di qualificazione all'Europeo 2027. Per il centrocampista della Roma si tratta di una conferma importante, essendo uno dei nove "reduci" del precedente biennio a essere stato richiamato dal nuovo ct.

Gli Azzurrini esordiranno venerdì 5 settembre contro il Montenegro allo stadio "Alberto Picco" della Spezia, per poi volare a Bitola per affrontare la Macedonia del Nord martedì 9 settembre.

Di seguito l'elenco completo dei convocati:

Portieri: Diego Mascardi (Spezia), Edoardo Motta (Reggiana), Lapo Nava (Cremonese);

Difensori: Davide Bartesaghi (Milan), Fabio Chiarodia (Borussia M’gladbach), Pietro Comuzzo (Fiorentina), Riyad Idrissi (Cagliari), Michael Kayode (Brentford), Filippo Mane (Borussia Dortmund), Luca Marianucci (Napoli), Brando Moruzzi (Empoli), Marco Palestra (Cagliari);

Centrocampisti: Lorenzo Amatucci (Las Palmas), Tommaso Berti (Cesena), Matteo Dagasso (Pescara), Luca Lipani (Sassuolo), Cher Ndour (Fiorentina), Niccolò Pisilli (Roma);

Attaccanti: Francesco Camarda (Lecce), Luigi Cherubini (Sampdoria), Seydou Fini (Genoa), Luca Koleosho (Espanyol), Simone Pafundi (Sampdoria), Antonio Raimondo (Frosinone), Lorenzo Venturino (Genoa).

(figc.it)

