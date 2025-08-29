Nazionale, Mancini torna in azzurro: Gattuso lo convoca per Estonia e Israele

Arrivano le prime convocazioni del nuovo Commissario Tecnico della Nazionale, Gennaro Gattuso, e c'è una notizia per la Roma: Gianluca Mancini torna a vestire la maglia azzurra. Il difensore giallorosso figura infatti nella lista dei 28 calciatori convocati per le prossime sfide di qualificazione ai Mondiali. Per Mancini si tratta di un ritorno significativo, a più di un anno di distanza dalla sua ultima apparizione con l'Italia. Il nuovo ct ha deciso di puntare subito su di lui per il suo esordio sulla panchina della Nazionale.
Gli Azzurri affronteranno l'Estonia il 5 settembre a Bergamo e successivamente Israele l'8 settembre a Debrecen. Di seguito l'elenco completo dei convocati:
Portieri: Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain), Alex Meret (Napoli), Guglielmo Vicario (Tottenham);
Difensori: Alessandro Bastoni (Inter), Raoul Bellanova (Atalanta), Riccardo Calafiori (Arsenal), Andrea Cambiaso (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Federico Gatti (Juventus), Giovanni Leoni (Liverpool), Gianluca Mancini (Roma);
Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Giovanni Fabbian (Bologna), Davide Frattesi (Inter), Manuel Locatelli (Juventus), Nicolò Rovella (Lazio), Sandro Tonali (Newcastle);
Attaccanti: Francesco Pio Esposito (Inter), Moise Kean (Fiorentina), Daniel Maldini (Atalanta), Riccardo Orsolini (Bologna), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Atletico Madrid), Mateo Retegui (Al-Qadsiah), Gianluca Scamacca (Atalanta), Mattia Zaccagni (Lazio).
(figc.it)