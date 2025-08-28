Marocco, c'è anche El Aynaoui: prima convocazione per il centrocampista giallorosso (COMUNICATO)

Arriva una bella notizia per il nuovo centrocampista della Roma, Neil El Aynaoui. Il centrocampista è stato convocato per la prima volta nella sua carriera dalla nazionale maggiore del Marocco. Il commissario tecnico Hoalid Regragui ha inserito il nome del giocatore giallorosso nella lista dei 27 convocati per il doppio impegno di qualificazione alla Coppa del Mondo 2026. I Leoni dell'Atlante affronteranno il Niger il 5 settembre a Rabat e successivamente la Zambia l'8 settembre a Lusaka.

(frmf.ma)

