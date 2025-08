Italia Under 19, i convocati di Bollini: presenti i romanisti Cama, Nardin, Coletta e Di Nunzio

Alberto Bollini, commissario tecnico dell'Italia Under 19, ha diramato la lista dei convocati in vista della doppia amichevole contro l'Albania (in programma il 5 e il 7 agosto a Novarello) e nell'elenco figurano quattro calciatori della Roma: si tratta di Cristian Cama, Federico Nardin, Federico Coletta e Alessandro Di Nunzio.

L'ELENCO DEI CONVOCATI

Portieri: Alessandro Nunziante (Udinese), Massimo Pessina (Bologna);

Difensori: Lamine Ballo (Inter), Cristian Cama (Roma), Mattia Cappelletti (Milan), Matteo Cocchi (Inter), Manuel Maffessoli (Atalanta), Federico Nardin (Roma), Mattia Pellini (Torino), Nicolas Trabucchi (Parma);

Centrocampisti: Davide Atzeni (Fiorentina), Federico Coletta (Roma), Alessandro Di Nunzio (Roma), Mattia Liberali (Milan), Lorenzo Ossola (Milan), Elia Plicco (Parma), Emanuele Sala (Milan);

Attaccanti: Nicolò Artesani (Atalanta), Alessio Cacciamani (Torino), Francesco Castaldo (Bologna), Alessandro Ciardi (Parma), Jamal Iddrissou (Inter), Mattia Mosconi (Inter).

(figc.it)

VAI AL COMUNICATO UFFICIALE