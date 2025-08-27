Francia: Koné convocato per le gare contro Ucraina e Islanda (FOTO)

Dopo la seconda giornata di campionato, che vedrà la Roma sfidare il Pisa all'Arena Garibaldi sabato sera, la Serie A si ferma per far spazio agli impegni delle Nazionali. Il ct francese Didier Deschamps convoca anche Manu Koné tra i 23 giocatori chiamati ad affrontare le gare di qualificazione al prossimo Mondiale: la Francia giocherà contro l'Ucraina e l'Islanda rispettivamente il 5 e il 9 settembre.
? Rentrée des classes pour nos Bleus ??
? Didier Deschamps a dévoilé sa liste des 23, avec la première de Maghnes Akliouche ?
? Cap désormais sur le début des qualifications à la Coupe du Monde 2026 ! ?#FiersdetreBleus pic.twitter.com/kXfUnEOl5O
— Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) August 27, 2025