Dalla Francia: El Aynaoui sceglie il Marocco. Prima convocazione a settembre e possibile Coppa d'Africa

Il nuovo centrocampista della Roma Neil El Aynaoui ha preso una decisione molto importante per quanto riguarda il suo futuro. L'ex Lens ha infatti scelto di giocare per il Marocco, come riportato dal portale francese. Il classe 2001 è nato in Francia ma è figlio di papà marocchino. Il calciatore ha collezionato soltanto una presenza in Under23 e la Federcalcio era in forte pressing sul ragazzo da oltre un anno. La prima convocazione dal CT Walid Regragui, con cui El Aynaoui si era recentemente incontrato, dovrebbe arrivare già a settembre in vista delle gare contro Niger e Zambia. Neil potrebbe così diventare una risorsa preziosa per il Marocco anche in vista della prossima Coppa d'Africa, in programma dal 21 dicembre 2025 al 18 gennaio 2026.

(footmercato.net)

