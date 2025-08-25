Brasile: convocato Wesley per le gare contro Cile e Bolivia. L'esterno: "Felice e onorato" (FOTO)

25/08/2025 alle 22:29.
wesley-esultanza-roma-bologna-2

Ancelotti ha convocato anche il romanista Wesley per le prossime gare del Brasile che sfiderà Cile e Bolivia i prossimi 4 e 9 settembre. Si suggella così l'ottimo inizio di stagione del brasiliano che ha deciso la 1a giornata con la rete dell'1-0 contro il Bologna.

Questa la lista dei convocati del Brasile:

Dal suo profilo Instagram, arriva anche il messaggio di Wesley dopo la chiamata del Brasile: "Felice e onorato di poter rappresentare ancora una volta la nostra Seleçao".

 

Visualizza questo post su Instagram

 

Un post condiviso da W43 (@wesleyfranca03_)