Brasile: convocato Wesley per le gare contro Cile e Bolivia. L'esterno: "Felice e onorato" (FOTO)

Ancelotti ha convocato anche il romanista Wesley per le prossime gare del Brasile che sfiderà Cile e Bolivia i prossimi 4 e 9 settembre. Si suggella così l'ottimo inizio di stagione del brasiliano che ha deciso la 1a giornata con la rete dell'1-0 contro il Bologna.

Questa la lista dei convocati del Brasile:

CONVOCADOS! ✅ O mister Carlo Ancelotti divulgou a lista dos jogadores convocados para os jogos nos dias 4 e 9 de setembro contra Chile, no Maracanã, e Bolívia, em El Alto. ISSO É BRASIL! ?? pic.twitter.com/2CC0oDTypL — brasil (@CBF_Futebol) August 25, 2025

Dal suo profilo Instagram, arriva anche il messaggio di Wesley dopo la chiamata del Brasile: "Felice e onorato di poter rappresentare ancora una volta la nostra Seleçao".