Uzbekistan-Qatar 3-0: super gol al volo di Shomurodov (VIDEO)

Fa festa l'Uzbekistan, che suggella la già raggiunta qualificazione ai Mondiali 2026 con una netta vittoria per 3-0 ai danni del Qatar. In gol anche la stella della nazionale, ovvero Eldor Shomurodov, che all'86' ha siglato una rete d'autore: stop con l'esterno destro e conclusione col mancino da posizione defilata, per il 2-0 che ha di fatto chiuso la partita. Tre punti dunque per la selezione uzbeka, che vola così al primo posto del gruppo A con 21 punti, in attesa dell'Iran impegnato alle 18:00.

June 10, 2025