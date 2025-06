Italia U21, Baldanzi: "Non mi sento la stella di questa squadra, siamo tutti importanti"

Tommaso Baldanzi ha parlato dal ritiro della Nazionale italiana Under 21 in vista del prossimo Europeo. Ecco le parole del talento giallorosso:

“Se mi sento la stella di questa squadra? No, siamo tutti giocatori importanti, ci sono tanti ragazzi con molte presenze in Serie A. Ci siamo preparati, aspettiamo questo momento e sappiamo quanto sia importante partire bene. La fatica ora passa in secondo piano perché tutti volevamo essere qui e tutti hanno dato il massimo per essere nella lista dei convocati. Questo è un gruppo forte, non mancheranno sicuramente l’attaccamento alla maglia e la coesione. Sentiamo la responsabilità di fare un grande Europeo e vogliamo arrivare il più lontano possibile per onorare la Nazionale”.

(figc.it)

