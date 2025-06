Italia U21, Baldanzi in dubbio con la Germania. Nunziata: "È fermo da sei giorni, valuteremo"

Vigilia di attesa per Tommaso Baldanzi in vista del quarto di finale dell'Europeo Under 21 contro la Germania, in programma domani sera. Il CT Carmine Nunziata, nella conferenza stampa pre-partita, ha fatto il punto sulla situazione del trequartista della Roma: "Valuteremo insieme, Tommaso è fermo da sei giorni, vediamo quanto minutaggio può avere. Di sicuro per noi è un giocatore importante". Baldanzi, alle prese con un fastidio al ginocchio, è rientrato oggi in gruppo per la rifinitura e le sensazioni sarebbero buone, ma il suo utilizzo dal primo minuto o a gara in corso resta incerto.

Nunziata ha comunque assicurato di avere alternative valide nel ruolo: "Ma tanti possono fare il trequarti, ho quasi l’imbarazzo della scelta. Se c’è Baldanzi siamo tutti contenti, altrimenti giocherà qualcun altro". L'allenatore degli Azzurrini si è poi concentrato sull'avversario, descrivendo la Germania come "una squadra solida, con grande intensità, sempre corta" e con "giocatori di grande qualità" come Gruda e Woltemade. La partita, che si giocherà domani alle 21 alla ‘Dac Arena’ di Dunajska Streda, vedrà anche la presenza in tribuna del neo CT della Nazionale maggiore, Gennaro Gattuso.