Italia U21: 4-0 nel test con l'U20. Reale aggregato al gruppo di Nunziata fino a domenica

L'Italia Under 21 si è imposta 4-0 nel test in famiglia a Tirrenia con la Nazionale Under 20, giocato in vista dell'Europeo di categoria, al via la prossima settimana. Il tecnico Carmine Nunziata ha dato spazio e minutaggio a tutti i calciatori convocati per la fase finale, a sei giorni dall'esordio nel torneo continentale con la Romania. In vantaggio al 7' con Ambrosino, l'Under 21 ha chiuso il primo tempo sul 3-0 grazie alla doppietta di Koleosho, a segno prima con un'azione personale e poi con un diagonale rasoterra all'angolino. Nella ripresa, Gnonto ha fissato il risultato sul 4-0, correggendo di testa in gol una punizione di Fazzini. Due giocatori dell'U.20, il difensore Filippo Reale (Roma) e l'attaccante Osayuki Ekhator (Genoa), da stasera fino a domenica si aggregheranno al gruppo dell'Under 21.

"È stata una giornata estremamente positiva con un grande clima di collaborazione - le parole del coordinatore delle Nazionali giovanili maschili, Maurizio Viscidi - devo ringraziare i due tecnici, Nunziata e Bernardo Corradi, per questa sinergia e per lo spirito di Club Italia che si è respirato oggi. E' stata una partita molto utile per l'Under 21, per la capacità che ha avuto di giocare e per la capacità dell'U.20 di fare da sparring partner. Per noi tecnici è stata anche l'occasione per vedere i giocatori di adesso e quelli del futuro".

In mattinata, c'è stata a Tirrenia la visita del segretario generale della Figc, Marco Brunelli, che ha incontrato calciatori e staff delle due nazionali portando il saluto del presidente federale, Gabriele Gravina. Brunelli si è complimentato con i ragazzi per l'entusiasmo con cui hanno risposto alla chiamata della Nazionale facendo loro l'in bocca al lupo per i prossimi impegni che li attendono.