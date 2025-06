Italia, positivo l'incontro tra Gattuso e Gravina: settimana prossima la definizione. Anche Prandelli, Zambrotta e Perrotta nel progetto azzurro

Rino Gattuso si avvicina sempre di più alla panchina della Nazionale. Come scrive Gianluca DI Marzio, il tecnico è tornato questa mattina a Marbella dopo l’incontro con Gravina. Poi, tornerà settimana prossima in Italia per definire l'accordo. Tra i possibili nomi del nuovo progetto "Azzurri per l'azzurro", oltre a Prandelli, anche Zambrotta e Perrotta.

#Nazionale, #Gattuso è tornato questa mattina a Marbella dopo l’incontro con Gravina. Poi, tornerà settimana prossima in Italia per definire l'accordo. Tra i possibili nomi del nuovo progetto "Azzurri per l'azzurro", oltre a #Prandelli, coinvolti anche #Zambrotta e #Perrotta… — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) June 13, 2025