Italia-Moldavia: davanti Raspadori e Retegui (FOTO)

Dopo il pesante ko a Oslo contro la Norvegia, l'Italia torna in campo: in serata, al Mapei Stadium, gli azzurri affrontano la Moldavia nel match valido per la qualificazione al Mondiale del 2026, ultima gara di Luciano Spalletti come ct della Nazionale. Il tecnico si affida a Di Lorenzo, Bastoni e Ranieri davanti a Donnarumma, in mezzo al campo spazio a Frattesi, Ricci e Tonali con Cambiaso e Dimarco sulle fasce. Davanti Raspadori supporta Retegui.