Dopo il disastro di Oslo, l'Italia si rialza. A Reggio Emilia, gli Azzurri battono per 2-0 la Moldavia e conquistano i primi 3 punti nel girone di qualificazione al prossimo Mondiale. Nella squadra dell'ormai ex tecnico Luciano Spalletti, vanno in gol Raspadori e Cambiaso. Il prossimo appuntamento sarà il 5 settembre contro l'Estonia.