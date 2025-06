Italia: Kean lascia il ritiro per un risentimento muscolare

Luciano Spalletti dovrà rinunciare anche a Kean in vista della prossime due gare dell'Italia, impegnata domani in casa della Norvegia e lunedì contro la Moldavia. L'attaccante della Fiorentina, infatti, ha lasciato il ritiro degli azzurri per un risentimento muscolare alla coscia destra subìto nell'allenamento di ieri.

