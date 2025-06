Matteo Gabbia non prenderà parte ai prossimi impegni della nazionale per via di un infortunio al polpaccio rimediato nell'allenamento di ieri. Al suo posto il ct Luciano Spellatti ha convocato Daniele Rugani, l'ultima stagione all'Ajax. Ancora un'esclusione dunque per Gianluca Mancini, nonostante i forfait, oltre che di Gabbia, anche di Buongiorno e Acerbi.

(Sky Sport)