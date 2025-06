Disastro Italia: a Oslo la Nazionale di Luciano Spalletti perde 3-0 per mano della Norvegia nel match valido per la qualificazione al Modiale del 2026 in programma tra Stati Uniti, Canada e Messico. Al 14' i padroni di casa passano in vantaggio con Sorloth e raddoppiano al 34' con Nusa, per poi chiudere il primo tempo sul 3-0 con la rete di Haaland al 42'.