Gravina: "Ranieri? Per scelta reciproca non c'erano le condizioni per andare oltre"

"C’è stato un incontro, con massimo rispetto nei rapporti. Non eravamo fissi su di lui, avevamo già delle alternative. Con Dan Friedkin, con il quale ho un ottimo rapporto, abbiamo parlato. Non c’erano però le condizioni di andare oltre, per una scelta reciproca", questo il commento di Gravina, durante la conferenza stampa di presentazione di Gattuso come nuovo ct, sull'avvicinamento a Claudio Ranieri, con l'attuale senior advisor della Roma che ha declinato la proposta per rimanere a tempo pieno nel suo nuovo incarico a Trigoria.