Dopo un pareggio e una sconfitta, l'Olanda prosegue il cammino nell'Europeo Under 21 in scena in Slovacchia affrontando l'Ucraina nell'ultima giornata della fase a gironi. Il ct Michael Reiziger schiera per l'occasione Rensch come terzino destro titolare mentre l'altro giallorosso in rosa, Salah-Eddine, si accomoda inizialmente in panchina.