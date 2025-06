Finisce in semifinale l'avventura all'Europeo Under 21 di Devyne Rensch e Anass Salah-Eddine: l'Olanda Under 21 ha perso 2-1 contro l'Inghilterra. Il laterale destro oggi era out per squalifica, mentre l'esterno mancino è rimasto in panchina per l'intera durata della gara.