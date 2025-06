Europeo U21, Germania-Italia: Baldanzi e Pisilli in panchina (FOTO)

Prosegue il percorso dell'Italia all'Europeo Under 21 in programma in Slovacchia: oggi alle 21.00 gli azzurrini affrontano la Germania alla Dac Arena nei quarti di finale della competizione. Dopo i problemi fisici accusati nel match contro la Slovacchia, Tommaso Baldanzi non figura nella formazione titolare scelta dal ct Carmine Nunziata. Si accomoda in panchina, almeno inizialmente, anche l'altro giallorosso in rosa Niccolò Pisilli.