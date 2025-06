Europei U21, Slovacchia-Italia 0-1: azzurrini ai quarti. Infortunio per Baldanzi, ghiaccio sul ginocchio destro. Pisilli in campo al 64'

Dopo la vittoria all'esordio con la Romania grazie alla rete di Baldanzi, l'Italia Under 21 batte la Slovacchia allo Stadio ‘Anton Malatinsky’ di Trnava: termina 1-0 grazie alla rete di Casadei al 7', con questo successo gli azzurrini conquistano l'accesso diretto ai quarti di finale. Per l'occasione il ct Carmine Nunziana sceglie ancora tra gli 11 titolari Tommaso Baldanzi, mentre l'altro giallorosso in rosa, Niccolò Pisilli, si accomoda inizialmente in panchina.

Nella ripresa Baldanzi resta a terra a seguito di un fallo subito, riceve le cure del caso all'altezza del ginocchio destro ma è costretto a lasciare il campo accompagnato dallo staff medico della Nazionale: al suo posto, al 64', subentra Pisilli. Ghiaccio in panchina per Baldanzi, inquadrato dalle telecamere.