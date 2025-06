Calciomercato, Saelemaekers: "Restare al Milan è un'opzione ma cerco un progetto in cui giocare con continuità"

In conferenza stampa, dal ritiro del Belgio a Tubize, ha parlato Alexis Saelemaekers, reduce dalla stagione in prestito alla Roma e ora rientrato al Milan. Queste le parole dell'esterno: "Sono piuttosto soddisfatto della mia stagione, soprattutto perché è iniziata male a causa del mio infortunio. Ma alla fine, penso di poter dire che è stato un punto di svolta per me. Non avevo mai avuto un infortunio così grave, ma il club mi ha dato fiducia e mi ha dato l'opportunità di giocare subito, dandomi comunque il tempo di tornare al mio livello migliore".

Ora resta da capire quale sarà il futuro di Saelemaekers, che sul tema si esprime così: "Dato che ero in prestito, tornerò al Milan per la preparazione. Dopo, vedremo. Restare è un'opzione, anche se non ho ancora avuto contatti con il nuovo allenatore. Mi è sempre piaciuto giocare nel Milan ma la cosa più importante per me è trovare un progetto in cui continuare ad accumulare minuti e migliorare".