In campo anche l'Arabia Saudita di Saud Abdulhamid. Oggi la Nazionale dell'esterno di proprietà della Roma ha vinto 2-0 contro il Bahrain nel match valido per le qualificazioni ai prossimi Mondiali. Il giallorosso è partito dalla panchina ed è subentrato all'89', giocando i minuti finali della sfida quando il risultato era già sul 2-0 per i compagni di squadra.