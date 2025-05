Francia: Koné convocato da Deschamps (FOTO)

Didier Deschamps ha diramato la lista dei giocatori convocati per i prossimi impegni della nazionale di calcio della Francia. È presente il centrocampista della Roma Manuel Koné: è uno dei cinque giocatori chiamati per la mediana francese.

? THE SQUAD FOR THE FINAL FOUR! ?

Here are the 25 players called up for the Nations League Final Four featuring fresh faces and some big returns ??

05/06: Semi-final vs Spain ??

08/06: Final or third-place match vs Germany ?? or Portugal ??#FrenchTeam pic.twitter.com/nZQp1rKKd5

— French Team ⭐⭐ (@FrenchTeam) May 21, 2025