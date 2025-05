In prestito dal Milan alla Roma, del futuro di Alexis Saelemaekers se ne riparlerà a fine stagione. Nel frattempo l'esterno è stato convocato dal Belgio di Rudi Garcia per gli impegni contro Macedonia del Nord e Galles, sfide in programma rispettivamente il 6 e il 9 giugno e valide per la qualificazione ai prossimi Mondiali.