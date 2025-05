Argentina: Paredes convocato per le partite contro Cile e Colombia (VIDEO)

La stagione della Roma è ufficialmente terminata, ma Leandro Paredes sarà ancora impegnato. Il centrocampista è stato infatti convocato dal commissario tecnico dell'Argentina, Lionel Scaloni, in vista delle partite contro Cile e Colombia, valide per le qualificazioni al Mondiale del 2026. La prima sfida è in programma il 6 giugno all'Estadio Nacional, mentre la seconda andrà in scena l'11 giugno all'Estadio Monumental di Buenos Aires.

? #Eliminatorias Estos son nuestros convocados ?? para la doble fecha de junio. Desde #BahíaBlanca, con el corazón ❤ pic.twitter.com/0ejiTs5TJp — ?? Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) May 31, 2025