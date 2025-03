Uzbekistan: Shomurodov convocato per le sfide di qualificazione ai Mondiali contro Iran e Kirghizistan (FOTO)

La Roma si prepara ad affrontare Athletic Club e Cagliari prima della sosta per le nazionali, durante la quale Eldor Shomurodov sarà impegnato con l’Uzbekistan. L’attaccante giallorosso è stato infatti convocato per le sfide contro Iran e Kirghizistan, valide per la qualificazione al Mondiale 2026.

?? Uzbekistan National team's squad for the crucial #WC2026 qualifiers matches against ?? Kyrgyz Republic and ?? IR Iran is announced! ?#MilliyJamoa pic.twitter.com/GSB5lsZczu — O‘zbekiston FA (@UzbekistanFA) March 12, 2025