Stop al campionato per far spazio agli impegni delle Nazionali. Nel pomeriggio, alle 17.00, il giallorosso Eldor Shomurodov guiderà in campo da titolare e con la fascia di capitano il suo Uzbekistan contro il Kirghizistan nella sfida di qualificazione ai Mondiali del 2026 in programma al Milliy Stadium.

