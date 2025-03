Olanda Under 21: convocati Rensch e Salah-Eddine per le amichevoli contro Italia e Romania

L'Olanda Under-21, ha diramato la lista dei convocati del CT Michael Reiziger in vista delle sfide amichevoli contro Italia (venerdì 21 a Venezia) e Romania (martedì 25 a Bucarest). Tra i convocati, figurano due giocatori della Roma: Devyne Rensch, terzino destro classe 2003 arrivato in giallorosso a gennaio 2025 dall'Ajax, e Anass Salah-Eddine, terzino sinistro classe 2002, di nazionalità olandese e marocchina, anche lui arrivato alla Roma nel febbraio 2025. In queste sfide di preparazione agli Europei Under 21, i due terzini giallorossi si incontreranno quindi con i compagni Baldanzi e Pisilli, convocati invece dalla Nazionale Italiana Under 21.