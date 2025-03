Olanda U21: Salah-Eddine lascia il ritiro per un problema al piede

Una sosta della nazionali non di certo fortunata per la Roma. Dopo i crampi di Konè con la Francia, problemi fisici anche Anass Salah-Eddine. Come fa sapere l'account della nazionale olandese, infatti, l'esterno giallorosso ha lasciato il ritiro della nazionale Under 21 per infortunio.

Come aggiunge Filippo Biafora, il terzino sinistro ha accusato un dolore al piede, saranno effettuati dei controlli per capire l’entità del problema.