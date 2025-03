Italia-Olanda U21, Baldanzi ko per un brutto tackle: espulso Banzuzi

Momenti di apprensione per Tommaso Baldanzi durante l’amichevole tra Italia e Olanda Under 21. Il trequartista della Roma è stato costretto ad abbandonare il match al 61’ dopo un duro scontro con Banzuzi, espulso immediatamente per il fallo violento.

Baldanzi ha ricevuto un colpo con i tacchetti al ginocchio e, nonostante l’intervento dello staff medico, ha lasciato il campo zoppicando e con evidenti segni di dolore. Al suo posto il CT Nunziata ha mandato in campo Niccolò Pisilli.

La Roma ora attende aggiornamenti sulle sue condizioni. L'ipotesi migliore è che si tratti solo di una contusione.