Italia: nessun giallorosso convocato da Spalletti (FOTO)

Luciano Spalletti ha diramato la lista dei giocatori convocati per i playoff di Nations League contro la Germania. Non ci sarà nessun giocatore della Roma: il commissario tecnico azzurro ha scelto di non convocare Pellegrini, Cristante, El Shaarawy, Baldanzi e Pisilli.

????????? ?? ?? La lista dei 25 convocati del Ct Luciano Spalletti per i playoff di Nations League contro la Germania ?? #Nazionale #Azzurri #VivoAzzurro pic.twitter.com/s1O2jj5I1H — Nazionale Italiana ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@Azzurri) March 14, 2025