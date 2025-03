Iran-Emirati Arabi Uniti, Azmoun e il gol da record: l'ex Roma segna al 72' del primo tempo

Alle ore 17 è andata in scena la partita tra Iran ed Emirati Arabi Uniti, valida per la settima giornata delle qualificazioni al Mondiale del 2026, e si è conclusa con il risultato di 2-0 in favore dei padroni di casa grazie alle reti di Azmoun e Mohebi. A stupire è soprattutto il gol dell'ex centravanti della Roma e il motivo è legato al minuto in cui è stato realizzato: Sardar è infatti andato a segno al 72' del primo tempo, ovvero al 27esimo minuto di recupero. La partita era stata sospesa per un problema all'impianto di illuminazione dell'Azadi Stadium di Teheran e, una volta ripreso il gioco, l'arbitro ha assegnato ben 29 minuti di recupero.