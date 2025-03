Germania, Rüdiger: "Contento di rivedere Spalletti, ha tirato fuori il meglio di me"

Alla vigilia della sfida tra Italia e Germania, gara dei quarti di finale di Nations League, Antonio Rüdiger ha parlato in conferenza stampa. Uno stralcio delle parole dell'ex difensore giallorosso, ora al Real Madrid, che domani ritroverà Luciano Spalletti da avversario dopo il passato in comune alla Roma:

Che effetto ti farà ritrovare Spalletti da ct della Nazionale?

"Sono molto contento di poterlo ritrovare, è stato un allenatore molto importante per la mia carriera quando ero giovane. Ha tirato fuori davvero il meglio da me come giovane calciatore che arrivava dalla Germania. Mi ha insegnato tantissimo e sono contento di rivederlo, ma ovviamente penserò a batterlo con la mia nazionale. Ci aspetta un avversario tosto per la qualità degli avversari e dell'allenatore".

Che ricordi hai della Serie A? Ti piacerebbe ritornarci? Si era parlato della Juventus...

"Per me l'Italia in passato è stata molto importante, ho imparato tanto a livello difensivo. E poi mi è piaciuta la vita, come il cibo: in Italia ci sono la miglior pasta e il miglior cibo. Ci sono club come Roma, Napoli, Juventus, Inter, Milan. Nel calcio non si sa mai, ma sono molto contento di dove sono e non penso a dove mi porterà il futuro".

Un giudizio su Calafiori e Bastoni?

"Penso che l'Italia abbia sempre avuto grandi difensori. Soprattutto Bastoni negli ultimi anni ha avuto una crescita costante e mi sembra un leader nell'Inter. Calafiori lo conosco dai tempi di Roma, quando era nella Primavera: ha avuto un infortunio grave e ha fatto un grande ritorno. Ora è all'Arsenal, alla prima esperienza lontano dall'Italia, ha un grande futuro, ma per ora il miglior difensore dell'Italia è Bastoni. Senza dubbio".