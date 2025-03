Germania-Italia: Buongiorno e Gatti dal 1', davanti Maldini con Kean (FOTO)

Dopo il ko di San Siro, l'Italia di Luciano Spalletti scende in campo al Signal Iduna Park di Dortmund per affrontare la Germania in Nations League. Il ct azzurro, che deve fare a meno dell'infortunato Riccardo Calafiori, opta per qualche cambio: davanti a Donnarumma la linea difensiva composta da Buongiorno, Bastoni e Gatti, sulle fasce spazio a Di Lorenzo e Udogie. In mezzo al campo Ricci inizia dal 1' con Barella e Tonali, davanti Maldini affianca Kean.