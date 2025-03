Francia: Koné convocato per i quarti di finale di Nations League contro la Croazia (FOTO)

Dopo la 29esima giornata di Serie A, che vedrà la Roma sfidare il Cagliari all'Olimpico domenica alle ore 16:00, il campionato si fermerà per far spazio alla sosta per le nazionali. Il commissario tecnico della Francia, Didier Deschamps, ha annunciato la lista dei calciatori convocati per i prossimi impegni e nell'elenco figura il centrocampista giallorosso Manu Koné. Les Bleus affronteranno la Croazia nella doppia sfida valida per i quarti di finale di Nations League e in programma il 20 e il 23 marzo.

